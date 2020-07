Borse Ue in calo. Euro ai massimi da 18 mesi (Di giovedì 23 luglio 2020) Borsa 22 luglio 2020. Indici in calo per la preoccupazione per il ritorno della pandemia. Cresce l’Euro. MILANO – Borsa 22 luglio 2020. Gli effetti dell’accordo a Bruxelles sui mercati si sono già spenti. Nella seduta odierna gli indici del Vecchio Continente hanno segnato tutti una chiusura in negativo. Un trend che sembra essere strettamente collegato al timore di un ritorno della pandemia con i contagi che in diversi Paesi continuano ad essere in forte crescita. La situazione anche in Italia continua ad essere molto a rischio con i numeri altalenanti per la presenza di diversi focolai in quasi tutta la Penisola. Borsa 22 luglio 2020, Piazza Affari in rosso Per gli indici Europei, come detto, non è stata una giornata positiva. Sui dati potrebbe aver pesato anche il nuovo rapporto di ... Leggi su newsmondo

