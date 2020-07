Bisogna ammetterlo, questa volta Conte e la sua squadra hanno giocato bene. Ma ora i soldi non vanno sprecati (Di mercoledì 22 luglio 2020) E così, dopo tutto, è finita bene la “madre di tutte le trattative”. Intanto perché l’Europa ha evitato di suicidarsi, come invece sarebbe accaduto se fosse prevalsa la dissennata posizione di Mark Rutte e dei suoi miopi alleati “frugali”, che avrebbe dato il via a un accelerato processo di dissoluzione dell’Unione per mancanza dei requisiti minimi di coesione e solidarietà. Anzi, ha fatto un passo avanti assumendo, per la prima volta da Maastricht in poi, un sia pur timido profilo politico. È questo forse il tratto più importante che emerge dal duro braccio di ferro: un nucleo – ancora embrionale – di responsabilità continentale che va oltre il mero dato “di mercato” per lasciar affiorare tracce di solidarietà tra popoli e Stati ... Leggi su tpi

litaslife_026 : @magdassssss @teregranito1 @AmiciUfficiale Comunque è pieno il mondo di gente che sa cantare è vero, ma in Italia u… - umbertocollaro : @CarloCalenda La questione riguarda il Pd e la scelta (leggitima) di fare battaglia interna o abbandonarlo ..alla l… - benjkuznetsov : @milleburkhart Io dono un tocco di classe alle foto bisogna ammetterlo - davided81 : Sempre tremendi gli spot dei programmi della D'urso ma perfetti per il suo ego bisogna ammetterlo - ANNMAS16 : Semplicemente questo Paese non è più governato. Bisogna ammetterlo. -

Ultime Notizie dalla rete : Bisogna ammetterlo Bisogna ammetterlo, questa volta Conte e la sua squadra hanno giocato bene. Ma ora i soldi non vanno sprecati TPI I video dello sbarco sulla Luna come non li avete mai visti, restaurati dall'intelligenza artificiale

Grazie all'intelligenza artificiale, gli storici video degli sbarchi sulla Luna, poco nitidi e sgranati, diventano in alta risoluzione. E ci offrono uno spettacolo ancora più emozionante Sebbene l’emo ...

Georgina Rodriguez baciata dal sole in barca: ‘Senza pensieri’, Lato B in primo piano

Georgina Rodriguez baciata dal sole in barca: Lato B da urlo in primo piano. Fonte Foto: Instagram Un ultimo scatto social davvero da far girare la testa, bisogna ammetterlo. Certo, la bellissima ...

Grazie all'intelligenza artificiale, gli storici video degli sbarchi sulla Luna, poco nitidi e sgranati, diventano in alta risoluzione. E ci offrono uno spettacolo ancora più emozionante Sebbene l’emo ...Georgina Rodriguez baciata dal sole in barca: Lato B da urlo in primo piano. Fonte Foto: Instagram Un ultimo scatto social davvero da far girare la testa, bisogna ammetterlo. Certo, la bellissima ...