Anziana avverte un malore e perde i sensi mentre è sola in casa, intervengono i Vigili del Fuoco: la donna è in codice rosso (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una signora di 78 anni è caduta perdendo i sensi mentre si trovava in casa da sola. L’Anziana, B. M, classe 1942, residente nel centro storico di Nemi, dopo essere rientrata dalla spesa quotidiana, ha avvertito un malore. Dopo essersi ripresa ha cominciato a gridare aiuto, così i vicini hanno allertato i soccorsi. I Vigili del Fuoco di Nemi, squadra 32a, passando dal balcone, sono riusciti ad aprire la finestra e successivamente la porta di accesso all’appartamento. Il personale sanitario del 118 giunto sul posto, unitamente all’Ispettore di Polizia Locale Daniele Di Meo, hanno prestato i primi soccorsi. I soccorritori hanno portato, tramite una barella a sacco, l’Anziana signora in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

