Alex Fontana al via del GT World Challenge Europe con AKKA (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il ticinese ritorna in Europa dopo il titolo del 2018 nella Silver Cup sposando la causa Mercedes AMG Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Alex Fontana Alex Fontana al via del GT World Challenge Europe con AKKA Ticinonline GT World Challenge

Alex Fontana scenderà in pista questo fine settimana ad Imola per la tappa inaugurale del GT World Challenge Europe Endurance. Il ticinese è stato forse uno dei piloti più colpiti dal punto di vista ...

Fontana a Imola con AKKA

