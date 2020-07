Afghanistan, la vendetta di Qamar Gul: a 16 anni spara ai talebani che le hanno ucciso i genitori (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il 17 luglio un gruppo di talebani aveva fatto irruzione in casa sua assassinandole i genitori, ma lei si è vendicata imbracciando le armi e uccidendo i miliziani. E' la storia di Qamar Gul , che a ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan vendetta

Il 17 luglio un gruppo di talebani aveva fatto irruzione in casa sua assassinandole i genitori, ma lei si è vendicata imbracciando le armi e uccidendo i miliziani. E' la storia di Qamar Gul, che a sol ...Tutto ha inizio settimana scorsa in un villaggio della provincia centrale di Ghor in Afghanistan, quando un gruppo di talebani attacca l’abitazione della giovane. Se non fosse vera la storia di Qamar ...