“Vai a zappare la terra”, la moglie di Bonolis duramente attaccata (Di martedì 21 luglio 2020) Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è sempre sotto il mirino degli haters. Una frase pronuniciata senza pensiero ha fatto scatenare gli utenti. Sonia Bruganelli (fonte Instagram @soniabrugi)È un dato di fatto la Bruganelli è costantemente presa di mira dagli utenti social. La donna è quotidianamente sotto osservazione e appena capita una sua piccola distrazione ecco che viene massacrata. Lei stessa si era pronunciata qualche tempo fa su questa situazione, sostenendo che questi attacchi per lei non rappresentano nulla, dal momento che spesso provengono da profili falsi dietro ai quali si nascondono persone con una grande invidia. Così la Bruganelli si dice serena, nonostante gli attacchi degli haters siano ogni giorno più spregevoli ed insistenti. Come è accaduto ultimamente. Su ... Leggi su chenews

