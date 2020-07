Un piano di riforme prima che le campane sovraniste tornino a suonare (Di martedì 21 luglio 2020) Raramente le conclusioni dei Consigli europei sono letture interessanti, dense, empatiche. Ma le 68 pagine che sanciscono l’accordo raggiunto dopo quattro giorni di ininterrotti negoziati tra i capi di Stato e di governo dei 27 paesi membri dell’Unione europea lo sono. E segnano un passaggio che probabilmente passerà alla storia, non solo per essere stato il Consiglio più lungo, ma per essere quello che apre a una nuova fase delle relazioni tra paesi europei e con le istituzioni europee. Oltre che a sancire l’indispensabilità dell’Unione europea come interlocutore e protagonista politico, economico e sociale.Ha prevalso l’interesse comune. E non bisogna vergognarsi se tale interesse è stato portato avanti con intelligenza, caparbia e volontà dall’asse franco-tedesco di Macron e di Angela Merkel. Questi quattro giorni ... Leggi su huffingtonpost

Il percorso è ancora lungo, i fondi saranno disponibili solo nel secondo trimestre dell'anno prossimo a condizione che l'Italia presenti un piano di riforme accettato dall'Ue. Un piano improntato al ...

