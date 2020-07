Ue, Meloni: 'Conte uscito in piedi' Ma per Salvini è una 'fregatura' (Di martedì 21 luglio 2020) Coro unanime di elogio nella maggioranza di governo per il risultato raggiunto dalla delegazione italiana a Bruxelles in un Consiglio europeo che ha deliberato il maxi piano finanziario dove la resistenza fisica (e al sonno) ha fatto la differenza Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

