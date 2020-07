Sorelle, quante puntate sono, durata e quando finisce (Di martedì 21 luglio 2020) Sorelle, quante puntate sono, durata e quando finisce Sorelle quante puntate – A partire da martedì 21 luglio 2020, va in onda in replica la fiction Sorelle, con protagonista Anna Valle. Chiara, il suo personaggio, è un avvocato di successo costretta a tornare a casa, a Matera, dopo la misteriosa scomparsa di sua sorella Elena. La donna è data presumibilmente morta dalla polizia che indaga sul ritrovamento del corpo e il possibile responsabile dell’omicidio. Una sconcertante novità che rimpasterà la vita di Chiara, che aveva scelto di vivere lontano da quella famiglia che le aveva sempre causato problemi e sofferenza e che adesso invece non può non ... Leggi su tpi

zazoomblog : Sorelle quante puntate sono? - #Sorelle #quante #puntate #sono? - rorato_andrea : RT @JohannesBuckler: Ci sono stati giorni con oltre 100 pazienti intubati. E migliaia di morti. Abbiamo perso amici, parenti, padri, madri,… - cassioshinki : Ieri guardando “come sorelle” mi è salita una rabbia incredibile quando la mamma della rossa (non ricordo il nome)… - andreastabene_ : Scusate a pranzo con mia madre non riusciamo a darci una risposta: quante e quali sorelle Fendi sono vive e quante… - BrunoMaggi : RT @JohannesBuckler: Ci sono stati giorni con oltre 100 pazienti intubati. E migliaia di morti. Abbiamo perso amici, parenti, padri, madri,… -