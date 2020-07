Sky Upfront 2020, Back to Next | Sky Original, storie uniche con i volti più amati (Di martedì 21 luglio 2020) storie uniche e Originali, dei migliori talenti internazionali e italiani, e con alcuni tra i volti più amati. Sono questi gli ingredienti delle produzioni Sky Original, apprezzate da pubblico e critica. Dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino e Stefano Sollima, protagonisti di inizio 2020 rispettivamente con The New Pope e ZeroZeroZero, a Niccolò Ammaniti, Luca Guadagnino, Matteo Rovere, Maria Sole Tognazzi. Da un artista come Salmo ai talentuosissimi fratelli D’Innocenzo e, da oggi, anche Gabriele Muccino: grandi autori del cinema e della serialità italiana e internazionale hanno lavorato o stanno lavorando su progetti Originali... Leggi su digital-news

FredChiarini : #SkyUpfront2020 Da Romulus a Totti (filone re di Roma), fino a Muccino e Guadagnino. Un 2020 di Sky Original per og… - Irene_Silmarien : Sky ha annunciato e presentato tutte le #serieTV targate 'Sky Original' che arriveranno tra il 2020 e il 2021.… - nmaccanico : RT @SkyTG24: Sky Upfront, ecco tutte le nuove serie tv targate Sky - enrick81 : @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @ematr_86 @tw_fyvry @misterf_tweets @Gio79803890 @ZeusMega… - SkyTG24 : La stagione tv 2020/2021 su Sky: guida a tutti i film, le serie e gli eventi sportivi -