Silvio Berlusconi: “Recovery Fund ottenuto grazie a me”. E il web si scatena (Di martedì 21 luglio 2020) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha parlato del Recovery Fund in un’intervista al TG5, scatenando l’ironia del web. Il vertice europeo che si è concluso nella notte ha visto l’approvazione del Recovery Fund, lo strumento economico che aiuterà i paesi colpiti dal coronavirus. Sulla questione si sono espressi molti leader politici tra cui anche Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. In un’intervista telefonica al TG5 l’ex Presidente del Consiglio si è detto soddisfatto dell’accordo, sostenendo di aver lavorato personalmente affinché il Recovery Fund venisse approvato. Berlusconi ha poi invitato ad un ripensamento dei meccanismi europei e ha messo in guardia dal ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Silvio #Berlusconi è al secondo posto con il 25% delle preferenze. La classifica: - NicolaMorra63 : Senza freni, senza pudore, o senza vergogna? L'Ing. #DeBenedetti ormai non nasconde il suo trasporto per l'ex avver… - fattoquotidiano : “Approvo Berlusconi al governo con la sinistra purché si dia il benservito a Conte”. La scelta di campo di Carlo de… - fisco24_info : Berlusconi: 'L'Europa ne esce rafforzata, bene Merkel': AGI - 'L'Europa ne esce rafforzata, ha dimostrato di esser… - RTrafficante : RT @confundustria: Oggi Sua Santità Silvio Berlusconi ha lasciato la residenza in Costa Azzurra. Ha raggiunto la sua Villa in Sardegna cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi, contatto: "Gli ho telefonato io per ringraziarlo" Liberoquotidiano.it Silvio Berlusconi: “Recovery Fund ottenuto grazie a me”. E il web si scatena

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha parlato del Recovery Fund in un’intervista al TG5, scatenando l’ironia del web. Il vertice europeo che si è concluso nella notte ha visto l’approvazione ...

"Una fregatura". "Ora il Mes". "Doveva andare meglio". Un centrodestra, tre posizioni

Mentre Silvio Berlusconi dice alle telecamere del Tg5 che accedere al meccanismo salva-Stati è “assolutamente indispensabile” come lo è “coinvolgere le opposizioni”. Diverso anche l’approccio alla ...

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha parlato del Recovery Fund in un’intervista al TG5, scatenando l’ironia del web. Il vertice europeo che si è concluso nella notte ha visto l’approvazione ...Mentre Silvio Berlusconi dice alle telecamere del Tg5 che accedere al meccanismo salva-Stati è “assolutamente indispensabile” come lo è “coinvolgere le opposizioni”. Diverso anche l’approccio alla ...