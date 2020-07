Schiavo (Confesercenti Campania): Moda, in sei mesi persi 5 mld. A rischio il 50% delle Pmi (Di martedì 21 luglio 2020) L’Osservatorio campano di Confesercenti fa emergere in tutta la loro drammaticità i numeri della crisi del settore Moda che ha appena iniziato i saldi 2020. Il comparto in Campania ha fatturato nel 2019 oltre 16 miliardi, il 18% del Pil del territorio. Confrontando il fatturato 2020 con quanto fatto nello stesso periodo nel 2019 (ovvero sino al 21 luglio) la perdita del settore Moda in Campania nel primo semestre è di quasi 5 miliardi di euro, ovvero di 4.757.870.000,00. “Il momento è drammatico – commenta Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania – specie in questo settore: i quasi 5 miliardi di fatturato in meno in soli 12 mesi rappresentano una cifra enorme che potrà ... Leggi su ildenaro

AgCultNews : Campania, Confesercenti: Visita al Vesuvio? Turisti scappano per aumento costo biglietto @Reg_Campania @TurismoCamp… - teleischia : OGGI IN TV. SPECIALI: ISCHIA GLOBAL FESTIVAL; ALDO AVVISATI (PORTAVOCE COORDINAMENTO EXTRA-ALBERGHIERO); EDOARDO CO… -