Robin Williams oggi avrebbe compiuto 69 anni, i fan lo ricordano online (Di martedì 21 luglio 2020) Robin Williams avrebbe oggi compiuto 69 anni e i fan hanno condiviso online dei ricordi pieni di affetto e ammirazione. Robin Williams avrebbe compiuto oggi 69 anni e, in occasione di quello che avrebbe dovuto essere il suo compleanno, i fan hanno condiviso online molti ricordi e omaggi nei confronti della star. L'attore ha lasciato un segno indelebile tra gli appassionati di cinema e televisione grazie a un gran numero di progetti amatissimi da molte generazioni tra cui Mork & Mindy, Mrs. Doubtfire, Aladdin e Good Morning, Vietnam. L'attore Robin Williams è stato ricordato ... Leggi su movieplayer

chetempochefa : “Robin Williams voleva fare dei film insieme, una persona meravigliosa!” In occasione dell'anniversario della nasc… - SkyArte : Ricordiamo oggi il grande attore #RobinWilliams nel giorno della sua nascita. Apprezzato per le sue interpretazioni… - bombelli00 : RT @mao59: Oggi 21 luglio buon compleanno a Robin Williams. Quanto ci manca questo attore straordinario. @RobinWilliamsTw #robinwilliams h… - bombelli00 : RT @chetempochefa: “Robin Williams voleva fare dei film insieme, una persona meravigliosa!” In occasione dell'anniversario della nascita d… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: Oggi avrebbe compiuto 69 anni Robin Williams. Dal film “L’Attimo Fuggente”, una lezione di vita che lacera modelli di a… -