Riciclo vecchie cravatte: 20 idee da non perdere! Le cravatte non passano mai di moda ed anche quando subiscono un down le si può sempre riusare. Magari vostro padre ne ha una bella riserva nell'armadio che non usa da un bel po', perché non attingere dal bottino? Meglio chiedere il permesso prima. Vi proponiamo qualche idea crazy, fashion, cool. 1. Cappello con cravatte Pronte a cimentarvi in questa impresa? Fonte immagine 2. Da cravatte a completo accessori Idea strepitosa ma occorrono diverse cravatte in tinta. Fonte immagine 3. Collana o cravatta? Accessorio di stile frutto di Riciclo, la parola d'ordine è non buttare! Fonte immagine 4. Spilla o cravatta? Altro accessorio da ...

Ultime Notizie dalla rete : Riciclo vecchie Riciclo vecchie cornici: idee utili e creative ma tutte originali! NonSoloRiciclo "Dateci i vostri rottami, ne faremo bici da condividere"

di Maddalena De Franchis "Quando sono andato in pensione potevo scegliere se continuare con la consulenza finanziaria o dedicarmi alla mia passione, il riciclo di vecchie biciclette. Ho preferito fare ...

Volkspods: gli innovativi scooter che riciclano i pezzi dei Maggiolini Volkswagen

Volkspods, innovazione e riciclo. Due componenti, che riescono a coesistere creando un vero e proprio veicolo gioiello stile retrò a due ruote perfetto per la città. Dalle iconiche scene dei film di 0 ...

