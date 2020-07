Ralf Rangnick non sarà l’allenatore del Milan (Di martedì 21 luglio 2020) L’allenatore tedesco Ralf Rangnick non allenerà il Milan dalla prossima stagione, nonostante da mesi i giornali sportivi raccontassero di un accordo già stretto da tempo. Lo ha detto l’agente di Rangnick al tabloid tedesco Bild, spiegando che «non ci sono Leggi su ilpost

Eurosport_IT : Ralf #Rangnick-#Milan: è finita! ??????? La società ha proposto a Rangnick solo un ruolo da direttore tecnico ma con… - _emmegi : RT @bennygiardina: Ralf Rangnick parla di sé in terza persona - milanecon : @il_elliott @Maicuntent1986 Per me è l'esatto contrario, per me han proposto a Rangnick di non allenare per tenere… - Fefinho83 : RT @NicoSchira: Il #Milan 2020/21 ripartirà da Stefano #Pioli in panchina. Nel post partita la comunicazione del club. Chissà se a Ralf #Ra… - bennygiardina : Ralf Rangnick parla di sé in terza persona -