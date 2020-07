MotoGP, Puig: 'Intervento ok per Crutchlow' (Di martedì 21 luglio 2020) Come vi abbiamo annunciato questa mattina, sono arrivate buone notizie dall'Ospedale universitario Dexeus di Barcellona, perché Marc Marquez è stato operato dopo la caduta di domenica e l'Intervento è ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

zazoomblog : MotoGP Puig: Non dobbiamo avere fretta con Marquez - #MotoGP #Puig: #dobbiamo #avere - FormulaPassion : #MotoGP | #Puig fa il punto della situazione in casa #Honda, verso 'Jerez-bis' - BottoDavide : RT @gponedotcom: Puig: 'Niente di cui pentirsi: tutti hanno visto il livello di Marc a Jerez'.: 'Honda RC213V e lui stesso, sono chiarament… - Patrick18667246 : RT @gponedotcom: Alberto Puig: il ragazzo del muretto: Il team Principal di HRC ha seguito l'intera rimonta di Marc dal muretto dei box inc… - cri16891759 : @HRC_MotoGP #PUIG un incapace che non fa niente per l'infortunio di #marcmarquez vergogna -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Puig MotoGP, Alberto Puig rabbioso: "Marc Marquez più veloce di tutti" Corse di Moto MotoGP, Puig: “Intervento ok per Crutchlow”

Come vi abbiamo annunciato questa mattina, sono arrivate buone notizie dall’Ospedale universitario Dexeus di Barcellona, perché Marc Marquez è stato operato dopo la caduta di domenica e l’intervento è ...

MotoGP, Puig e la strategia Honda a Jerez: “Volevamo star davanti”

Il team principal della Honda Alberto Puig, dopo la gara di Jerez, ha voluto parlare di Marc Marquez e della sua strategia Alberto Puig, team principal della Honda, nel post Jerez ha voluto spiegare l ...

Come vi abbiamo annunciato questa mattina, sono arrivate buone notizie dall’Ospedale universitario Dexeus di Barcellona, perché Marc Marquez è stato operato dopo la caduta di domenica e l’intervento è ...Il team principal della Honda Alberto Puig, dopo la gara di Jerez, ha voluto parlare di Marc Marquez e della sua strategia Alberto Puig, team principal della Honda, nel post Jerez ha voluto spiegare l ...