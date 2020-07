Lino Guanciale, dopo le nozze gli auguri di Elena Sofia Ricci e la Mastronardi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lino Guanciale ha sorpreso tutti, perfino i suoi colleghi: l’attore ha sposato in gran segreto Antonella Liuzzi lo scorso 18 luglio a Roma, lasciando a bocca aperta migliaia di fan e non solo. L’attore non ha fatto sapere nulla del matrimonio fino al momento in cui ha condiviso sul profilo Instagram una bellissima foto delle nozze, dove viene ritratto abbracciato a sua moglie, mentre sorridono concedendosi un dolce sguardo complice. Oltre ai migliaia di commenti dei fan felici per la coppia (e quelli di qualche ammiratrice scherzosamente gelosa), sono molti i colleghi dell’attore che si sono congratulati di cuore, tra i quali Miriam Candurro, Francesca Chillemi, Andrea Bosca, Neva Leoni, Gabriella Pession e, spiccano tra tutti, gli auguri delle colleghe Elena Sofia ... Leggi su dilei

