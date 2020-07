Le magie dell’Europa: ai frugali più benefici, a noi il privilegio di indebitarci ancora (Di martedì 21 luglio 2020) Ma alla fine l’Italia può davvero esultare per l’accordo raggiunto in sede di Consiglio Europeo, dopo giorni di trattative serrate, accuse e tensioni? Il governo giallorosso ha subito fatto ricorso al vocabolario delle serate migliori, quello che prevede l’utilizzo di aggettivi roboanti e slogan di facile presa. Ma la realtà, a guardar bene, è un filino diversa da quella descritta da Conte & co. In totale i soldi destinati all’Italia sono 209 miliardi di euro destinati, dei quali 81,4 come trasferimenti diretti di bilancio e 127 come prestiti. Meno soldi di quanto lo stesso esecutivo inizialmente sperava, in realtà. E che arriveranno con estrema calma, non prima del 2021. Non proprio lo strumento invocato da aziende e lavoratori che di una mano avrebbero bisogno ora, subito. Altre considerazioni da fare: i Paesi ... Leggi su ilparagone

