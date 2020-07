La Serie A dice sì a De Laurentiis per una “media company” propedeutica al canale ufficiale della Lega (Di martedì 21 luglio 2020) Il piano di De Laurentiis per fare in modo che la Serie A gestisca in autonomia i diritti tv compatta la Lega. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ieri il presidente del Napoli ha illustrato ai colleghi il progetto a pranzo, all’hotel St. Regis di Roma. A tavola, scrive il quotidiano sportivo, c’erano 13 rappresentanti di società, 5 si sono colLegate via zoom e 2 (Juventus e Brescia) non hanno partecipato. Oltre al patron del Napoli, tra i presidenti si sono fatti vedere Lotito (Lazio), Ferrero (Sampdoria), Preziosi (Genoa), Setti (Verona) e Pizzarotti (Parma). Tra i dirigenti alti in grado va segnalata la partecipazione di Scaroni (Milan), Fienga (Roma), Barone (Fiorentina) e Carnevali (Sassuolo). “La cordata De Laurentiis vorrebbe evitare che i fondi d’investimento ... Leggi su ilnapolista

Simone Inzaghi non può essere felice per il risultato dell'Allianz Stadium, ma è soddisfatto di come la sua Lazio sia riuscita a rendere la vita dura alla Juve. "Ho fatto i complimenti alla squadra. S ...

Probabili formazioni Juventus Lazio: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 34^ giornata della Serie A, squadre in campo all’Allianz Stadium. Probabili ...

