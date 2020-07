Kate Middleton e Meghan Markle, un incidente a palazzo le ha divise per sempre: «La guerra è iniziata da una sfuriata» (Di martedì 21 luglio 2020) Kate Middleton e Meghan Markle non si sono mai sopportate. I tabloid hanno sempre marciato sull’inimicizia tra le due cognate, ma secondo nuve rivelazioni ci sarebbe un episodio in particolare che avrebbe cambiato i loro rapporti per sempre. Tom Quinn, esperto di questioni reali, fa sapere che c’è un momento preciso che ha decretato l’inizio della guerra tra le due donne. Si tratta di un incidente avvenuto a palazzo che ha per protagonista un assistente della duchessa di Chambridge. L’ex attrice urlò contro il dipendente e Kate rimase sconvolta da questa ‘sfuriata’. L’episodio fece venire alla luce il carattere di Meghan, nota per ... Leggi su newscronaca.myblog

