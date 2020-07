Intesa Sp: ok Consob a supplemento prospetto informativo OPS su UBI (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo rende noto che la Consob, in data odierna ha approvato il supplemento al prospetto informativo relativo all’OPS su UBI Banca. Il supplemento viene pubblicato per tener conto dell’incremento del corrispettivo dell’Offerta, del provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato l’operazione di acquisizione del controllo esclusivo di UBI Banca. Gli investitori che abbiano già aderito all’Offerta in data antecedente alla data di pubblicazione del supplemento hanno diritto di revocare la propria adesione. (Foto: © Roman Babakin/123RF) Leggi su quifinanza

