Il vittimismo di Salvini che lancia l’hashtag in suo favore per un voto previsto da mesi (Di martedì 21 luglio 2020) Il voto del Senato sul caso Open Arms era previsto da tempo, fin da quando la Giunta per le Immunità di Palazzo Madama – in prima istanza, come da procedura in questi casi – aveva dato parere contrario all’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. Insomma, era un evento solo da calendarizzare e oggi è arrivata la data della votazione parlamentare: giovedì 30 luglio. Ma i leghisti sembrano essere sorpresi di questa decisione e, come rilanciato dai canali social ufficiali, da alcuni parlamentari e dal segretario stesso, hanno fatto riemergere l’hashtag Io sto con Salvini. LEGGI ANCHE > Il 30 luglio il Senato voterà l’autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Open Arms Il leader della Lega ha ... Leggi su giornalettismo

Franco32656300 : @SilenzieFalsita @demian_yexil @DaniloToninelli #toninelli: #Salvini dia spiegazioni sui fondi Lega invece di atta… - logan_rude : @NinaRicci_us @Enrico_Sax @LisadaCa @matteosalvinimi Non mi piace particolarmente Salvini, però me lo stanno facend… - Andrew_5_Smith : @Mad_ZapataDuvan @Ilmaestroezra Vittimismo livello Salvini ?? io ho fatto una distinzione tra le massime leghe di vp… - giacon_paolo : @Maurizi51444228 @matteosalvinimi Siete schiavi del vittimismo Salviniano denso di complessi di inferiorita'. Nessu… - gsartecucina : @matteosalvinimi @salvini sono convinta del post e del NO al vittimismo, ma ti invito a monitorare i commenti sessi… -

Ultime Notizie dalla rete : vittimismo Salvini Io sto con Salvini, l'inutile hashtag richiesto dalla Lega al suo popolo Giornalettismo.com Il vittimismo di Salvini che lancia l’hashtag in suo favore per un voto previsto da mesi

Il voto del Senato sul caso Open Arms era previsto da tempo, fin da quando la Giunta per le Immunità di Palazzo Madama – in prima istanza, come da procedura in questi casi – aveva dato parere contrari ...

Sangue che gronda sulla testa di Musumeci nel volantino M5S: scoppia la polemica in Sicilia

“Musumeci, che adora fare la vittima e che sa benissimo che il volantino non contiene né sangue né alcuna forma di violenza, lancia sui social una campagna di vittimismo e mi scatena ... Bomba d’acqua ...

Il voto del Senato sul caso Open Arms era previsto da tempo, fin da quando la Giunta per le Immunità di Palazzo Madama – in prima istanza, come da procedura in questi casi – aveva dato parere contrari ...“Musumeci, che adora fare la vittima e che sa benissimo che il volantino non contiene né sangue né alcuna forma di violenza, lancia sui social una campagna di vittimismo e mi scatena ... Bomba d’acqua ...