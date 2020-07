Il cucciolo di panda è in incubatrice: la mamma fa pratica con un peluche. Le immagini dallo zoo di Taipei (Di martedì 21 luglio 2020) Il 28 giugno allo Zoo di Taipei è nato un piccolo cucciolo di panda gigante, il secondo a nascere a Taiwan. Ma mamma Yuan Yuan non è stata in grado di nutrire il neonato, che quindi è stato messo in incubatrice per poter ricevere tutte le cure necessarie e indispensabili nelle prime settimane di vita. Così, Yuan Yuan ha avuto bisogno di un aiuto per sviluppare e mantenere un legame materno mentre il cucciolo si trova sotto le cure dello staff dello zoo. Per questo, i veterinari hanno deciso di costruire un peluche dalle sembianze di un piccolo di panda in modo che Yuan Yuan impari a prendersi cura di lui, per poi fare altrettanto con il suo vero cucciolo, ancora senza nome. L'articolo Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

