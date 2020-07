Grey's anatomy 17 parlerà del Coronavirus: "E' un'opportunità ed una responsabilità" (Di martedì 21 luglio 2020) Ad aprile, con la conclusione anticipata della sedicesima stagione, la showrunner di Grey's anatomy, ovvero Krista Vernoff, non si era sbilanciata più di tanto a proposito della possibilità di inserire, nella trama della prossima stagione, la pandemia da Covid-19 che il mondo sta tragicamente attraversando in questi mesi.Eppure, chi ben conosce il medical drama della Abc, sapeva già che sarebbe stato impensabile vedere i dottori del Grey Sloan Memorial mettersi a lavorare senza tenere conto di quello che sta accadendo nel mondo reale. Così, durante il panel "Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going" organizzato dalla Television Academy e disponibile su Youtube da questa notte, la Vernoff (che ha partecipato al panel con Kevin McKidd e Chandra Wilson) ha confermato che la diciassettesima stagione di ... Leggi su blogo

dontgiveahoot_ : se nella prossima stagione di grey's anatomy non fanno schioppare owen what's the point - OfHeartbeats : RT @Greyisthesun: +++ULTIMA ORA:annunciata la prima guest star della S17 di Grey's Anatomy+++ - SerieTvserie : Grey's anatomy 17 parlerà del Coronavirus: 'E' un'opportunità ed una responsabilità' - tvblogit : Grey's anatomy 17 parlerà del Coronavirus: 'E' un'opportunità ed una responsabilità' - annahox : @DracarysInferno shameless (non ho ancora visto grey's anatomy) -