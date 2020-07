Genoa, Nicola: "Derby atipico, ma può avvicinarci all'obiettivo" (Di martedì 21 luglio 2020) GENOVA - " La spinta emotiva dopo la vittoria con il Lecce deve essere grande pensando a come siamo partiti e dove siamo arrivati ora a 4 giornate dalla fine. Dobbiamo pensare all'impresa che possiamo ... Leggi su corrieredellosport

