Fedriga | il Fvg non è più disposto ad accogliere irregolari

Il Friuli Venezia Giulia non è disposto ad accogliere altri migranti irregolari; ho fatto più volte presente al Governo che gli arrivi in regione sono ormai diventati ingestibili e insopportabili". Lo ha detto il Governatore della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, intervenendo a margine della presentazione della Barcolana. "Abbiamo inoltre difficoltà a reperire posti per la quarantena; la situazione è insostenibile e io non l'accetto più, sia ben chiaro. Se qualcuno pensa che il Fvg possa essere utilizzato come luogo di quarantena per immigrati irregolari sta sbagliando di grosso. Noi abbiamo oltretutto un servizio sanitario estremamente sotto stress perché stiamo facendo tracciamenti per bloccare i focolai e cercando di dare ...

