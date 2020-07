“È il momento delle scelte, della chiarezza e della coesione”: l’appello di Franza (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – “Il 20 e il 21 settembre si vota per le amministrative. Tale prossimità impone a tutti di assumere le proprie decisioni in coerenza con la propria storia e le proprie convinzioni” scrive l’ex sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza. “Questo è il momento delle scelte, della chiarezza e della coesione. Quando ho rassegnato le dimissioni lo scorso Gennaio, l’ho fatto prendendo atto dell’ostruzionismo di una opposizione miope e strumentale che si è rifiutata di votare il suo stesso bilancio consolidato e con la convinzione che la nostra città non si potesse amministrare con la vecchia logica dei compromessi. In ... Leggi su anteprima24

