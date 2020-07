Diletta Leotta in vacanza con le amiche, ma Daniele Scardina è lontano (Di martedì 21 luglio 2020) Diletta Leotta sta trascorrendo le vacanze insieme alle amiche più care, ma Daniele Scardina non è con lei. La giornalista sportiva ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle stories: tra scatti e brevi clip video, si sta rilassando in piscina in compagnia delle sue amiche e della nipotina, condividendo foto in costume e occhiali da sole. “Pomeriggio di relax tra donne”, ha detto riprendendo le ragazze che sono con lei, mentre intonano uno dei tormentoni di questa estate. Del fidanzato Daniele Scardina invece, nemmeno l’ombra: si fanno sempre più insistenti le voci di una rottura tra i due e queste vacanze separate sembrerebbero confermare i gossip sulla coppia. Fin dall’inizio della loro relazione, ... Leggi su dilei

Mediagol : #VIDEO #DilettaLeotta, sexy balletto su #TikTok: la regina di Dazn si scatena, poi spunta Ibra… - infoitcultura : Diletta Leotta, scatto a San Siro: appoggiata al palo fa impazzire i fan – FOTO - infoitcultura : Diletta Leotta e Daniele Scardina, ognuno per la sua strada: crisi e gossip - infoitcultura : Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? I due in vacanza separati - infoitcultura : Diletta Leotta e Mirko Manola estate da single ? Il chirurgo dice addio a Eleonora Incardona -