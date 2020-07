Delneri critico su Tonali: “Ha talento, ma le sue potenzialità non si conoscono” (Di martedì 21 luglio 2020) L’allenatore italiano Luigi Delneri ha avanzato delle perplessità sul giudizio collettivo riguardo le potenzialità di Sandro Tonali, centrocampista e perno del Brescia, in quanto a suo parere affrettate. Di seguito le dichiarazioni del tecnico, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Ha talento, è cresciuto. Ma è un ragazzo di vent’anni, le sue potenzialità ancora non si conoscono del tutto. In mezzo al campo può giocare in qualunque modulo. Perché i moduli non importano, il calcio deve essere organizzato e dare possibilità di esprimersi. Quando sento parlare di moduli mi scappa da ridere“. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Delneri critico Delneri critico su Tonali: “Ha talento, ma le sue potenzialità non si conoscono” Sportface.it Cruciani a RBN: "Simpatizzo Juve perché non sopporto l'antijuventinismo militante. Sarri? Non credo al cambio dopo un anno"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Colpo di Tacco’, è intervenuto il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani: “Come sapete sono laziale, ma da un po’ di anni la mia seconda ...

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Colpo di Tacco’, è intervenuto il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani: “Come sapete sono laziale, ma da un po’ di anni la mia seconda ...