Brescia: Bimbo di 7 Anni Annega in Piscina Comunale, Oggi Sarebbe Stato il suo Compleanno (Di martedì 21 luglio 2020) Il suo nome era Ansh Sharma, nella giornata di ieri ha perso la vita in una Piscina Comunale a Brescia, grande dolore per i membri della comunità, Oggi avrebbe compiuto gli Anni. Un’altro caso di Annegamento ha coinvolto l’Italia nelle ultime ore, un Bimbo di 7 Anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, domenica 19 luglio. La tragedia si è consumata in via Rodi a Brescia, nella Piscina Comunale, dove il piccolo Ansh Sharma si era tuffato in acqua per poi perdere i sensi, inutili anche gli sforzi da parte dei bagnini e dei medici del 118 per salvarlo. Il bambino stava passando una giornata di relax e divertimento assieme alla famiglia, aveva passato il pomeriggio ... Leggi su youreduaction

