Benjamin Mascolo ricorda le drammatiche giornate in ospedale: 'Due interminabili settimane intubato in terapia intensiva' (Di martedì 21 luglio 2020) Benjamin Mascolo sei anni fa ha rischiato la vita. Delle abitudini di vita poco sane lo costrinsero per due settimane in ospedale, intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata ... Leggi su leggo

maldeghi13 : RT @TwitGinger: Benjamin Mascolo ha rivelato di essere stato in terapia intensiva! - TwitGinger : Benjamin Mascolo ha rivelato di essere stato in terapia intensiva! - sticazziiii : Mi mancano benjamin e federico. Sarà la prima estate dopo 5 anni senza un loro concerto e una loro hit...aiuto… - ElisaDiGiacomo : Benjamin Mascolo ricorda il passato su Ig: 'Cambiai radicalmente stile di vita' - italia_power : ???????.. News Musicale!! “Io in terapia intensiva con una rara malattia”, poi la rinascita. Il racconto di Benji I… -