“Beccata con quello di Amici”. Giovanna Abate, Sammy è già un lontanissimo ricordo (Di martedì 21 luglio 2020) Voci sempre più insistenti stanno circolando in questi giorni e nelle ultime ore sull’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Giovanna Abate. Dopo aver rotto del tutto con Sammy Hassan, si sta parlando con forza di un possibile nuovo fidanzato. Tanti gli avvistamenti e i rumors che stanno facendo rumore; adesso un nuovo capitolo di questa intricata vicenda. E spunta fuori un famoso ballerino del talent show ‘Amici’, che starebbe portando avanti con lei una conoscenza più approfondita. Giovanna è stata beccata nella meravigliosa isola di Capri con al suo fianco un ragazzo misterioso. Inizialmente non si era compreso di chi potesse trattarsi, ma ora è uscito fuori un nome ed un cognome: Umberto Gaudino. Lì si è concessa gran festa e tantissimo divertimento. ... Leggi su caffeinamagazine

