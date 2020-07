Barcellona-Napoli a rischio: Uefa prepara l’eventuale “piano B” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è preoccupazione a Barcellona dopo la notizia dei 755 positivi nell’area metropolitana della città catalana. Un aumento così importante dei casi da coronavirus che ha riaperto il problema della gara di ritorno degli ottavi di Champions League tra Barcellona e Napoli, che dovrebbe disputarsi al Camp Nou. Alla Uefa però hanno pensato ad un eventuale piano B, nel caso dovessero ripresentarsi, da qui all’8 agosto, nuove restrizioni da covid-19. Scrive il Corriere dello Sport in giornata: “L’albergo del Napoli è pronto e prenotato, così come i due voli charter di andata e ritorno, ma l’ansia c’è, e dunque esiste un piano B: se il virus dovesse continuare a circolare, allora la partita ... Leggi su anteprima24

Spazio_Napoli : - Olimpia02191317 : RT @CalcioNapoli24: - RafAuriemma : A Barcellona sono scoppiati nuovi focolai di Covid ed al Camp Nou si giocherebbe a porte chiuse. Spostare la gara i… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Napoli

La Juventus, grazie alla vittoria interna contro la Lazio, ha messo una serie ipoteca sullo Scudetto. Eppure a Torino, sponda bianconera, non tutti sono contenti. La Vecchia Signora è stata la squadra ...Probabili formazioni Parma Napoli: diretta tv, le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A, squadre in campo allo stadio Ennio Tardini. Probabili f ...