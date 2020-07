Vertice Ue, Conte: il confronto sta diventando risolutivo (Di lunedì 20 luglio 2020) Nel negoziato sul Recovery Plan post pandemico e sul bilancio comunitario pluriennale 2021-2027, in corso da venerdì scorso al Vertice Ue di Bruxelles "ci stiamo avvicinando allo zoccolo duro delle rispettive posizioni; il confronto diventa più risolutivo. Spero che si possano iniziare a valutare alcuni aggiornamenti delle poste (di bilancio, ndr), frutto dell'intensa negoziazione di questi giorni". Lo ha riferito questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al suo rientro in hotel dopo la notte passata al Consiglio europeo. Secondo Conte, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel "non ha anticipato null'altro, ma ha detto che proporrà una soluzione" con due opzioni riguardanti le sovvenzioni del Recovery Plan agli Stati membri: "riduzione dei trasferimenti a ... Leggi su ilfogliettone

Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - Marcozanni86 : 'A chi chiede se Conte abbia voluto bocciare la nuova proposta di Michel, le stesse fonti rispondono che ha fatto u… - petergomezblog : Recovery fund, nuova proposta di Michel: meno sussidi e più prestiti, “freno di emergenza” sui piani nazionali. Ola… - francoliver2 : RT @ChiodiDonatella: #VERTICEUE: '#CONTE FACCIA CAPIRE ALL'#OLANDA QUANTO CI RIMETTE SE L'#ITALIA SI INCAZZA' Così @Storace, vicedirettore… - tfabiani2 : RT @armanduplessis: #Mattarella sente #Conte al telefono e attiva la diplomazia del Quirinale per non far saltare la trattativa a Bruxelles… -