Uomini e donne, presente Tara Gabrieletto? Un terremoto: paparazzata al ristorante con... (Di lunedì 20 luglio 2020) Ve la ricordate Tara Gabrieletto, ex corteggiatrice di Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5? Bene, secondo quanto segnalato da Very Inutil People avrebbe un nuovo amore: è stata infatti paparazzata in un ristorante giapponese in compagnia di un uomo del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. I due, però, sarebbero stati sorpresi in atteggiamenti inequivocabili: flirt, insomma? Pare proprio di sì. Da par suo, la Gabrieletto non si sbottona, nessuna parole né conferme. Recentemente, però, aveva detto di essere tornata a stare bene, di aver ritrovato se stessa: "Io sto bene, sono contenta, sono tornata me stessa, ho ripreso in mano la mia vita. Sono finalmente tornata la Tara di sempre ... Leggi su liberoquotidiano

