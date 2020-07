Un malware fa danni con aggiornamenti WhatsApp, Amazon e non solo da terze parti (Di lunedì 20 luglio 2020) Da alcuni giorni è pubblico uno studio che dovrebbe metterci in guardia a proposito degli aggiornamenti WhatsApp, Amazon e di diverse app famose, almeno per quanto concerne coloro che tendono ad effettuarli anche al di fuori del Play Store. Dopo aver individuato 25 app da rimuovere al più presto dai propri smartphone Android a causa della diffusione di un nuovo virus, secondo quanto vi abbiamo riportato ad inizio mese, bisogna analizzare la questione virus sotto un altro punto di vista. Cosa sappiamo sul malware che si installa con aggiornamenti WhatsApp, Amazon e di altre app famose Le conoscenze che abbiamo oggi 20 luglio a proposito di questo malware le dobbiamo allo staff di ThreatFabric. L'analisi si concentra nello specifico ... Leggi su optimagazine

fainformazione : Attenzione al bankware Cerberus, capace di prosciugare i conti correnti Nelle scorse ore, Avast, realizzatrice del… - fainfoscienza : Attenzione al bankware Cerberus, capace di prosciugare i conti correnti Nelle scorse ore, Avast, realizzatrice del… -

Ultime Notizie dalla rete : malware danni Joker, famigerato malware, torna a fare danni ai nostri smartphone FocusTECH Android: torna il malware Joker, ed è ancora più dannoso

Gli analisti di Check Point Research, società specializzata in cybersicurezza, hanno identificato diverse app Android presenti sul Google Play Store e apparentemente innocue, che utilizzavano variante ...

Microsoft annuncia Project Freta, il servizio più avanzato contro i malware che bersagliano Linux

La scorsa settimana Microsoft ha svelato ufficialmente Project Freta, un servizio di identificazione dei malware in cloud tramite scansione delle VM e i sistemi Linux. L’obiettivo di Microsoft è molto ...

Gli analisti di Check Point Research, società specializzata in cybersicurezza, hanno identificato diverse app Android presenti sul Google Play Store e apparentemente innocue, che utilizzavano variante ...La scorsa settimana Microsoft ha svelato ufficialmente Project Freta, un servizio di identificazione dei malware in cloud tramite scansione delle VM e i sistemi Linux. L’obiettivo di Microsoft è molto ...