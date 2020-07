UFFICIALE | Inter, stagione finita per un centrocampista nerazzurro: il comunicato (Di lunedì 20 luglio 2020) Matias Vecino dovrà sottoporsi a un Intervento chirurgico per risolvere il problema al menisco che lo accompagna da diverse settimane. La decisione è stata presa dal centrocampista uruguaiano dopo un consulto con lo staff medico nerazzurro e ulteriori accertamenti clinici presso una clinica privata di Barcellona. A comunicarlo è stata l'Inter attraverso un comunicato stampa: "Nella giornata di domani Matias Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, ad... Leggi su 90min

