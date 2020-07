Trieste, 29enne trova la ex con un altro: «Mi ha tirato un pugno, poi si è buttato dal sesto piano» (Di lunedì 20 luglio 2020) Dramma consumato in via Giulia a Trieste: un ventinovenne, Daniel Ronconi, è precipitato dal balcone di un appartamento del civico 77, dove vivono l’ex fidanzata e la figlia di tre anni. Il giovane è caduto da un’altezza di venti metri: l’impatto è stato violento, il ragazzo è morto praticamente sul colpo. Secondo quanto riferito da alcuni quotidiani prima della tragedia il 29enne avrebbe trovato la sua ex compagna con un altro uomo. leggi anche l’articolo —> Michele Misseri lettera inedita: «Ci sono due innocenti in carcere, io ho ucciso Sarah Scazzi» Trieste, 29enne trova la ex con un altro: «Mi ha tirato un pugno, ... Leggi su urbanpost

