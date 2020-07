Torino, è caos: scoppiano i casi Zaza e Izzo (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, in casa Torino sono esplosi i casi riguardanti Zaza e Izzo La brutta sconfitta contro la Fiorentina, si è portata dietro diverse grane per il Torino, In primis quella relativa a Simone Zaza, uscito contrariato dal campo al momento della sostituzione dirigendosi direttamente dagli spogliatoi senza passare per la panchina. Ma il caso più caldo sarebbe quello relativo ad Armando Izzo. Il difensore non era neanche in panchina al Franchi e, dopo la partita, è arrivata la comunicazione del Torino: «trauma distorsivo al ginocchio destro». Il caso però scoppiato e, secondo quanto riportato da Tuttosport, Izzo sarebbe insoddisfatto della ... Leggi su calcionews24

carlo_torino : #Orban mi pare rassomigliare a un progressista benpensante. Meraviglie e paradossi di questo interminabile #summit - ambasciatore_9 : @caos_calmo_ Se segnava il Torino ti eri suicidata cara, levante getafe mai over nella vita... - toroneldna : @caos_calmo_ Torino defunto e trapassato piu' volte, direi zombie..... - J4ck19932 : @caos_calmo_ @MarcoReNer_azz Persa per il Torino ?? io - caos_calmo_ : Che porcheria il Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Torino caos Caos Torino, l’Unione Club Granata contro Cairo: “Quanto eravamo innamorati di te…” Cronaca Qui Torino, è caos: scoppiano i casi Zaza e Izzo

La brutta sconfitta contro la Fiorentina, si è portata dietro diverse grane per il Torino, In primis quella relativa a Simone Zaza, uscito contrariato dal campo al momento della sostituzione dirigendo ...

Marittimi si picchiano a bordo della nave. Arriva la polizia: due feriti

Livorno: caos prima della partenza della Corsica Sardinia Ferries. In ospedale due italiani di 37 e 36 anni di Gioia Tauro e Torre del Greco LIVORNO. Si sono picchiati a bordo della “Pascal Lota”, la ...

La brutta sconfitta contro la Fiorentina, si è portata dietro diverse grane per il Torino, In primis quella relativa a Simone Zaza, uscito contrariato dal campo al momento della sostituzione dirigendo ...Livorno: caos prima della partenza della Corsica Sardinia Ferries. In ospedale due italiani di 37 e 36 anni di Gioia Tauro e Torre del Greco LIVORNO. Si sono picchiati a bordo della “Pascal Lota”, la ...