Rossetti estivi no transfer, waterproof e resistenti a tutto. Dall’acqua alla mascherina (Di lunedì 20 luglio 2020) Rossetti estivi resistenti all’acqua, al caldo, al sudore, alle mascherine e a tutto ciò che l’estate comporta. Non restano che loro a salvare le “lipstick women”, una donna su tre nel mondo che ogni giorno, cascasse l’universo, non esce di casa senza rossetto. 121 milioni (su circa 170, dice il National Consumer Survey) solo in America. Noi italiane, meno numerose, investiamo comunque in lipstick 300 milioni l’anno, dice l’Istat. Almeno, fino ai tempi del Covid-19. Delle mascherine per uscire di casa, e ora, pure del caldo che invoglia a tutto, meno che al trucco superfluo, rossetto compreso. A meno che, non si trovi la formula lipstick giusta: no transfer, waterproof o (almeno) long lasting. ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Rossetti estivi Rossetti estivi no transfer, waterproof. Resistenti all'acqua e mascherina Io Donna Rossetti estivi no transfer, waterproof e resistenti a tutto. Dall’acqua alla mascherina

Rossetti estivi resistenti all’acqua, al caldo, al sudore, alle mascherine e a tutto ciò che l’estate comporta. Non restano che loro a salvare le “lipstick women”, una donna su tre nel mondo che ogni ...

Originalità e intrattenimento: la Tenda è pronta per il secondo fine settimana di appuntamenti estivi

“Cineconcerto”, reading musicato sugli anni ruggenti americani, storie e passioni di football. Sono gli ingredienti, ad alto tasso di originalità, degli appuntamenti in programma questa settimana, da ...

Rossetti estivi resistenti all’acqua, al caldo, al sudore, alle mascherine e a tutto ciò che l’estate comporta. Non restano che loro a salvare le “lipstick women”, una donna su tre nel mondo che ogni ...“Cineconcerto”, reading musicato sugli anni ruggenti americani, storie e passioni di football. Sono gli ingredienti, ad alto tasso di originalità, degli appuntamenti in programma questa settimana, da ...