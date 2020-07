Ritiro referti Humanitas Gavazzeni Dal 21 luglio il Servizio è all’esterno (Di lunedì 20 luglio 2020) Da martedì 21 luglio il Servizio di Ritiro referti dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo è posizionato all’esterno della struttura sanitaria, in prossimità dell’ingresso di via Europa e del viale interno dell’ospedale. Leggi su ecodibergamo

Da martedì 21 luglio il Servizio di ritiro referti dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo è posizionato all’esterno della struttura sanitaria, in prossimità dell’ingresso di via Europa e del viale ...

Asl Chieti, da oggi online i referti degli esami di laboratorio

Basta andare sul sito della Asl Lanciano Vasto Chieti (menu “Prenotazioni”, scegliendo “Ritiro referto on line”) per accedere ai risultati, che saranno disponibili per gli utenti che avranno ...

Basta andare sul sito della Asl Lanciano Vasto Chieti (menu "Prenotazioni", scegliendo "Ritiro referto on line") per accedere ai risultati, che saranno disponibili per gli utenti che avranno ...