Ristoratori in piazza: a cambiare mestiere non ci pensiamo proprio (Di lunedì 20 luglio 2020) Eccoli schierati in piazza Montecitorio, gli Invisibili, per protestare contro un Governo che non li ascolta. Questa mattina i Ristoratori ed esercenti venuti da più parti d'Italia saranno un centinaio e non di più, visto che è il limite imposto dalla Questura di Roma per rispettare il distanziamento nell'era Covid. Ma come adesioni sono state almeno il triplo e chi ha organizzato la protesta, il neonato Movimento M.I.O. Italia, aderente a Federturismo Confindustria, se lo aspettava. Hanno scelto il nome Invisibili per scendere in piazza perché si sentono trascurati, non visti e soprattutto offesi dalla parole della viceministra Castelli che nonostante la smentita sulle pagine di questo giornale, aveva detto loro in sostanza di cambiare mestiere vista la situazione ... Leggi su iltempo

