Regionali, imbarazzo di Caldoro per il volto di De Crescenzo usato dalla Lega: “Non rispondo io per questo” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Bisogna chiedere a chi lo ha fatto, facciamo rispondere loro. Io ho grande rispetto per De Crescenzo, ci mancherebbe. Ma questo non vuol dire che la risposta debba darla io”. Così Stefano Caldoro, candidato per il centrodestra alle elezioni Regionali del 20 e 21 settembre, sulle polemiche scoppiate in relazione ad un manifesto della Lega con il volto di Luciano De Crescenzo, postato sui social da Severino Nappi, ex Forza Italia, oggi candidato della Lega in Campania. L’associazione tra Luciano De Crescenzo e il simbolo con Alberto da Giussano non è piaciuta ai tanti che hanno manifestato il loro dissenso nei commenti al post, da chi ha parlato di “orrore e blasfemia” a chi ritiene l’idea ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Bisogna chiedere a chi lo ha fatto, facciamo rispondere loro. Io ho grande rispetto per De Crescenzo, ci mancherebbe. Ma questo non vuol dire che la risposta debba darla io”. Così Stefano Caldoro, ca ...

