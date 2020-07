Puglia: contrasto alla violenza sulle donne, duecentomila euro per fondo regionale Via libera dalla prima commissione consiliare (Di martedì 21 luglio 2020) Di Francesco Santoro: duecentomila euro per contrastare la violenza sulle donne. Il via libera è arrivato dalla prima commissione del Consiglio regionale della Puglia. 100mila euro finiranno in un fondo di solidarietà per sostenere le spese legali; i restanti 100mila euro serviranno a finanziare le campagne di sensibilizzazione. L’emendamento è stato presentato dal consigliere regionale di Senso civico-Un nuovo Ulivo, Giuseppe Turco. L'articolo Puglia: contrasto alla violenza sulle donne, ... Leggi su noinotizie

Telebari : Puglia, 200mila euro per il contrasto a violenza di genere: la metà per istituire Fondo di solidarietà - #Bari… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Xylella, accordo di massima sul nuovo regolamento europeo di contrasto al batterio - CCItaloMaltese : Photos from Puglia Infissi's post: ?????????? ???????? ?? ???????????????? ?????? ????????????? ? È adeguato a tutti gli stili arredativi; ? C… - zazoomnews : Orsara di Puglia “una risposta eccezionale della comunità” nel contrasto al corona virus I ringraziamenti del sinda… - zazoomblog : Orsara di Puglia “una risposta eccezionale della comunità” nel contrasto al corona virus I ringraziamenti del sinda… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia contrasto Puglia, 200mila euro per il contrasto a violenza di genere: la metà per istituire Fondo di Telebari srl Piano Casa Puglia salvato dal DL Semplificazioni

21/07/2020 - Il DL Semplificazioni fa rientrare l’allarme generato in Puglia dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha giudicato illegittimo il Piano Casa nella parte in cui consente la ricostr ...

Disuguaglianze digitali e povertà educativa minorile

E' uscito il report dell’ Osservatorio sulla povertà educativa, curato da "Con i Bambini- impresa sociale" e "Fondazione openpolis" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minor ...

21/07/2020 - Il DL Semplificazioni fa rientrare l’allarme generato in Puglia dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha giudicato illegittimo il Piano Casa nella parte in cui consente la ricostr ...E' uscito il report dell’ Osservatorio sulla povertà educativa, curato da "Con i Bambini- impresa sociale" e "Fondazione openpolis" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minor ...