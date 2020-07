Pagelle Juventus-Lazio 2-1: voti, tabellino Serie A 2019/2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus-Lazio, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. All’Allianz Stadium primo tempo molto bloccato con un palo per parte poi nella ripresa Cristiano Ronaldo indirizza la partita con due gol in due minuti. La reazione dei ragazzi di Inzaghi non si fa attendere: Ciro Immobile segna su rigore e nel finale qualche mischia che mettono paura alla Juve che però vince e di fatto blinda lo scudetto. Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6, Bonucci 6, De Ligt 6.5, Alex Sandro 6; Ramsey 5.5 (12’ st Matuidi 6), Bentancur 6, Rabiot 7; Douglas Costa 6 (12’ st Danilo 6), Dybala 7 (44’ st Rugani sv), Ronaldo ... Leggi su sportface

MaestroJuventus : #JuveLazio LE PAGELLE DEL MAESTRO ????? Promossi ? #CristianoRonaldo ? #Rabiot ? #Dybala Bocciati ? #Bonucci ?… - sportface2016 : #JuventusLazio: le PAGELLE e i VOTI del match - Claudio69122383 : RT @calciomercatoit: Juventus-Lazio 2-1, CR7 si prende lo scudetto: terzo tempo tra mercato e pagelle - calciomercatoit : Juventus-Lazio 2-1, CR7 si prende lo scudetto: terzo tempo tra mercato e pagelle - SimoneAvsim : Chi sono stati i migliori e i peggiori in campo di questo #JuveLazio? Partecipa al sondaggio sul mio sito e vota le… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Juventus Pagelle Juve-Lazio: TOP e FLOP dopo il primo tempo Juventus News 24 Juventus-Lazio, le pagelle di Angelo Di Livio: Dybala disegna calcio, Ronaldo decisivo

TORINO – Di seguito riportiamo le pagelle di Angelo Di Livio di Juventus-Lazio. SZCZESNY 6.5 – Non troppo impegnato e non viene quasi mai chiamato in causa. Fa una parata decisiva nel finale su ...

Pagelle Juventus-Lazio 2-1: voti, tabellino Serie A 2019/2020

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus-Lazio, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. All’Allianz Stadium primo tempo molto ...

TORINO – Di seguito riportiamo le pagelle di Angelo Di Livio di Juventus-Lazio. SZCZESNY 6.5 – Non troppo impegnato e non viene quasi mai chiamato in causa. Fa una parata decisiva nel finale su ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus-Lazio, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. All’Allianz Stadium primo tempo molto ...