Omicidio stradale: usare il telefonino potrebbe essere un aggravante (Di lunedì 20 luglio 2020) Il ministro Bonafede preme sulla riforma del codice della strada: l’uso del telefonino alla guida potrebbe diventare un aggravante in caso di Omicidio stradale Il ministro della Giustizia Bonafede propone un’accelerazione alla riforma del codice della strada presentando un nuovo ddl, lo scopo è quello di inasprire le pene dell’Omicidio stradale aggiungendo come aggravante l’uso … L'articolo Omicidio stradale: usare il telefonino potrebbe essere un aggravante proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Stretta sulle regole e pene più severe. Il governo giallorosso è pronto a inasprire le misure in caso di omicidio stradale. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha convocato un tavolo in cui ...Dopo mesi di latitanza la sicurezza stradale torna sul tavolo delle priorità del Governo: previsto un vertice di maggioranza in via Arenula per rendere più efficaci le norme di contrasto alla pirateri ...