Niente Pallone d’Oro nel 2020, ma il Barcellona mette le cose in chiaro: “tutti sanno che Messi è il migliore” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Pallone d’Oro nel 2020 non sarà assegnato, per la prima volta dal 1956 il prestigioso riconoscimento per il giocatore più forte del mondo non verrà attribuito a nessuno. Una scelta, quella del caporedattore di France Football, dovuta allo stop forzato causa Coronavirus che non garantisce l’equità che questa votazione richiede. Una decisione commentata sui social in maniera pungente dal Barcellona, accompagnando il proprio tweet con la foto di Lionel Messi e i suoi sei Palloni d’Oro: “capiamo la decisione, ma tanto tutti sanno chi è il migliore“. L'articolo Niente Pallone d’Oro nel 2020, ma il Barcellona mette le cose in ... Leggi su sportfair

