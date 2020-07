L'ultima pesantissima paparazzata: Alessia Marcuzzi beccata in barca con... un clamoroso indizio (Di lunedì 20 luglio 2020) Nonostante tutte le smentite del mondo, Alessia Marcuzzi continua ad essere chiacchieratissima, sia per le indiscrezioni sull'affaire con Stefano De Martino che sarebbe stato dietro la rottura di quest'ultimo con Belen Rodriguez, sia per le voci sulla crisi col marito, Paolo Calabresi Marconi, voci strettamente interconnesse a quelle su Stefano e Belen. E ora, le voci sulla crisi di coppia, vengono in un qualche modo rilanciate dal settimanale Oggi, che pubblica un servizio tutto dedicato alla Marcuzzi, la quale si trova a godersi le vacanze a Positano, tra albergo e barca. E il rotocalco nota un particolare piuttosto pesante: già, il marito non c'è. Nemmeno questa volta. E non solo: la Marcuzzi in alcune fotografie appare un poco tediata, triste, molto malinconica. "Dal viso di ... Leggi su liberoquotidiano

