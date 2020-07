Lazio, l'orgoglio non basta, la Juve passa con CR7 e chiude il discorso scudetto: 2-1 (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus e Lazio chiudono il programma della 34esima giornata di Serie A nel posticipo del lunedì sera. I bianconeri, in cerca del nono scudetto consecutivo, dopo il 3-3 col Sassuolo vogliono... Leggi su ilmessaggero

restivogab : #Lazio che ci prova d’orgoglio ma è arrivata nel finale di stagione troppo scarica. La #Juve prende i 3 punti con… - tommandrea : Due rigori netti, decisivo l’errore di #Ramos ed il palo sfortunato di #Immobile per i tre punti. #Lazio d’orgogli… - unternabit : RT @Alvinsupersta11: #JuveLazio grande orgoglio della Lazio!Imbarazzante vedere una squadra vincere l’ennesimo scudetto destreggiarsi a mal… - Alvinsupersta11 : #JuveLazio grande orgoglio della Lazio!Imbarazzante vedere una squadra vincere l’ennesimo scudetto destreggiarsi a… - Frances10067076 : RT @fabrizietto67: Forza ragazzi Il cuore oltre l' ostacolo Senza paura con fierezza e orgoglio Avanti Lazio #JuveLazio -

Lo scudetto in albergo è un classico di Maurizio Sarri che qualche anno fa ne perdette uno così, al Napoli (e l'hotel era a Firenze), ma che stavolta rischia di averlo vinto ancor prima di giocare. Mo ...Tricolore che, come in uno dei più classici giochi enigmistici, si trasforma in onore. Dallo scudetto al riscatto. La guerra combattuta a parole durante il lockdown è diventata una piccola battaglia p ...