Lazio, Inzaghi: “Non mi sembra sia braccio quello di Bastos. Lukaku punito? Serve rispetto” (Di martedì 21 luglio 2020) Queste le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi a Sky Sport subito dopo la sconfitta a Torino in casa della Juventus. “Abbiamo fatto una partita di personalità. Sul secondo gol abbiamo sbagliato un disimpegno in uscita ma i ragazzi sono stati bravi. C’è un po’ di dispiacere dopo quello che ci è successo dopo la sosta. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, ma chiaramente in questo periodo gli episodi non girano dalla nostra parte. Abbiamo fatto la viglia ed eravamo in 12 ad allenarci, ma quei 12 erano belli vivi e concentrati. Contro una squadra fortissima abbiamo fatto una grande partita. Possono permettersi di mettere fuori Higuain e mettere di Dybala”. “Lukaku? Da allenatore mi sembrava giusto dare un segnale. In uno ... Leggi su calcioweb.eu

infoitsport : Juventus-Lazio, rigore per i bianconeri: Inzaghi furioso! La moviola di 7 Gold fa chiarezza - NuncaTeIras : SIMONE INZAGHI MA TE L'HO GIA DETTO CHE TI AMO? ???????? Guai a chi me tocca Simone. Non ve dovete azzardá. #Inzaghi… - CalcioWeb : #Lazio, #Inzaghi: 'Non mi sembra sia braccio quello di #Bastos. #Lukaku punito? Serve rispetto' - - manchesenzoscus : Comunque nonostante tutto sono dell’idea che lo scudetto la Lazio se lo meritava, se non ci fosse stata questa paus… - sportli26181512 : Juve-Lazio, le pagelle: CR7 è totale (7,5), Luiz Felipe floppa (4,5): Juve-Lazio, le pagelle: CR7 è totale (7,5), L… -